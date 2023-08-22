В Запорожской области построят современный парк, посвященный истории России

22 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Экспозиция «Россия — Моя история» охватывает все важные события, которые происходили со страной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мелитополе (Запорожская область) начали строить мультимедийный исторический комплекс «Россия — Моя история». Ход строительства проверил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Строительство парка „Россия — Моя история“ началось в Мелитополе на улице Екатерины Великой. Экспозиция будет включать в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области», — передает информацию telegram-канал «Запорожский вестник». Место строительства посетил Сергей Кириенко. Он отметил, что такие комплексы должны открыться по всей России. Рядом с историческим парком появится специальная парковочная зона. К комплексу будет запущен рейсовый автобус. Проект «Россия — Моя история» есть во многих городах. Посетители выставки могут увидеть всю историю России с древнейших времен до наших дней. Первая экспозиция в рамках программы появилась в 2015 году в ВДНХ в Москве. Спустя два года в 15 городах России были созданы полноценные парки. В них используется современное оборудование, в том числе 3D реконструкции событий.

В Мелитополе (Запорожская область) начали строить мультимедийный исторический комплекс «Россия — Моя история». Ход строительства проверил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Строительство парка „Россия — Моя история“ началось в Мелитополе на улице Екатерины Великой. Экспозиция будет включать в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области», — передает информацию telegram-канал «Запорожский вестник». Место строительства посетил Сергей Кириенко. Он отметил, что такие комплексы должны открыться по всей России. Рядом с историческим парком появится специальная парковочная зона. К комплексу будет запущен рейсовый автобус. Проект «Россия — Моя история» есть во многих городах. Посетители выставки могут увидеть всю историю России с древнейших времен до наших дней. Первая экспозиция в рамках программы появилась в 2015 году в ВДНХ в Москве. Спустя два года в 15 городах России были созданы полноценные парки. В них используется современное оборудование, в том числе 3D реконструкции событий.