Группировка ВС РФ «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ потеряли 230 бойцов и семь единиц техники.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано
По данным ведомства, российские военные уничтожили 37-ю и 38-ю украинские бригады морской пехоты недалеко от Урожайного и совхоза «Октябрь» (ДНР). Минобороны отметило, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли 230 бойцов, два бронетранспортера, три машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»
Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений украинского командования, передает RT. На купянском направлении российские штурмовые отряды группировки «Запад» продолжили успешное ведение наступления, передает телеканал 360.
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