Украина потеряла сотни военных, атакуя ВС РФ под ДНР

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли семь единиц техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка ВС РФ «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ потеряли 230 бойцов и семь единиц техники.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале.

По данным ведомства, российские военные уничтожили 37-ю и 38-ю украинские бригады морской пехоты недалеко от Урожайного и совхоза «Октябрь» (ДНР). Минобороны отметило, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли 230 бойцов, два бронетранспортера, три машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»

Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений украинского командования, передает RT. На купянском направлении российские штурмовые отряды группировки «Запад» продолжили успешное ведение наступления, передает телеканал 360.

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Группировка ВС РФ «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ потеряли 230 бойцов и семь единиц техники. «На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. По данным ведомства, российские военные уничтожили 37-ю и 38-ю украинские бригады морской пехоты недалеко от Урожайного и совхоза «Октябрь» (ДНР). Минобороны отметило, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли 230 бойцов, два бронетранспортера, три машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» Ранее Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений украинского командования, передает RT. На купянском направлении российские штурмовые отряды группировки «Запад» продолжили успешное ведение наступления, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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