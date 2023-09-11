В ЯНАО на выборах тюменского главы Моора поддержали почти 77% избирателей. Инфографика

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ТНФ. Тюмень, моор александр
Александр Моор с уверенным отрывом лидирует в ЯНАО на выборах тюменского губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

На выборах губернатора Тюменской области 76,62% избирателей из ЯНАО проголосовали за Александра Моора. Предварительные итоги опубликованы на портале ГАС «Выборы».

«Данные о предварительных итогах голосования: Александр Моор (Единая Россия) — 76.62%, Денис Садовников (ЛДПР) — 11.63%» — сообщается на портале. Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко набрал 6,69%, Пискайкин Владимир (Справедливая Россия) — 4.05%.

Ранее сообщалось, что избирательные участки в ЯНАО завершили прием бюллетеней в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов избирателей на выборах губернатора Тюменской области. Явка избирателей составила больше 65%.

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На выборах губернатора Тюменской области 76,62% избирателей из ЯНАО проголосовали за Александра Моора. Предварительные итоги опубликованы на портале ГАС «Выборы». «Данные о предварительных итогах голосования: Александр Моор (Единая Россия) — 76.62%, Денис Садовников (ЛДПР) — 11.63%» — сообщается на портале. Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко набрал 6,69%, Пискайкин Владимир (Справедливая Россия) — 4.05%. Ранее сообщалось, что избирательные участки в ЯНАО завершили прием бюллетеней в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов избирателей на выборах губернатора Тюменской области. Явка избирателей составила больше 65%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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