На выборах губернатора Тюменской области 76,62% избирателей из ЯНАО проголосовали за Александра Моора. Предварительные итоги опубликованы на портале ГАС «Выборы».
«Данные о предварительных итогах голосования: Александр Моор (Единая Россия) — 76.62%, Денис Садовников (ЛДПР) — 11.63%» — сообщается на портале. Кандидат от партии КПРФ Иван Левченко набрал 6,69%, Пискайкин Владимир (Справедливая Россия) — 4.05%.
Ранее сообщалось, что избирательные участки в ЯНАО завершили прием бюллетеней в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов избирателей на выборах губернатора Тюменской области. Явка избирателей составила больше 65%.
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