Путин назвал шесть принципов отношений между государствами в XXI веке

05 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Путин считает, что пришло время построения нового мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Человечество должно развиваться не по пути противостояния разных стран и блоков, а стремиться к синергии государств и цивилизаций. И перед Россией сейчас стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Путин перечислил шесть принципов построения международных отношений в XXI веке: Открытый взаимосвязанный мир, без искусственных барьеров;

многообразие цивилизаций, запрет на навязывание странам и народам чуждого им образа жизни;

мир коллективных решений, когда никто не имеет права навязывать свое мнение силой;

всеобщая безопасность и прочный мир, в котором прежним гегемонам нужно «отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта»;

равный доступ для всех стран к благам современного развития;

жизнь без подчинения более богатым или сильным. Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Владимир Путин традиционно принимает участие в каждом заседании, напрямую общаясь с участниками клуба.

Человечество должно развиваться не по пути противостояния разных стран и блоков, а стремиться к синергии государств и цивилизаций. И перед Россией сейчас стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Путин перечислил шесть принципов построения международных отношений в XXI веке: Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Владимир Путин традиционно принимает участие в каждом заседании, напрямую общаясь с участниками клуба.