Путин назвал шесть принципов отношений между государствами в XXI веке

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Путин считает, что пришло время построения нового мира Фото:

Человечество должно развиваться не по пути противостояния разных стран и блоков, а стремиться к синергии государств и цивилизаций. И перед Россией сейчас стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин перечислил шесть принципов построения международных отношений в XXI веке:

  • Открытый взаимосвязанный мир, без искусственных барьеров;
  • многообразие цивилизаций, запрет на навязывание странам и народам чуждого им образа жизни;
  • мир коллективных решений, когда никто не имеет права навязывать свое мнение силой;
  • всеобщая безопасность и прочный мир, в котором прежним гегемонам нужно «отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта»;
  • равный доступ для всех стран к благам современного развития;
  • жизнь без подчинения более богатым или сильным.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Владимир Путин традиционно принимает участие в каждом заседании, напрямую общаясь с участниками клуба.

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Человечество должно развиваться не по пути противостояния разных стран и блоков, а стремиться к синергии государств и цивилизаций. И перед Россией сейчас стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Путин перечислил шесть принципов построения международных отношений в XXI веке: Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Владимир Путин традиционно принимает участие в каждом заседании, напрямую общаясь с участниками клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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