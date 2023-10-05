Путин назвал шесть принципов отношений между государствами в XXI веке

Путин считает, что пришло время построения нового мира
Человечество должно развиваться не по пути противостояния разных стран и блоков, а стремиться к синергии государств и цивилизаций. И перед Россией сейчас стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Путин перечислил шесть принципов построения международных отношений в XXI веке:
- Открытый взаимосвязанный мир, без искусственных барьеров;
- многообразие цивилизаций, запрет на навязывание странам и народам чуждого им образа жизни;
- мир коллективных решений, когда никто не имеет права навязывать свое мнение силой;
- всеобщая безопасность и прочный мир, в котором прежним гегемонам нужно «отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта»;
- равный доступ для всех стран к благам современного развития;
- жизнь без подчинения более богатым или сильным.
Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Владимир Путин традиционно принимает участие в каждом заседании, напрямую общаясь с участниками клуба.
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