«Курганфармация» отсудила у челябинской фирмы сотни тысяч рублей

12 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

«Курганфармация» отсудила 351 тысячу рублей у фирмы из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Курганфармация», которой владеют власти региона, отсудила у фирмы «Уральский завод стеклопластиковых изделий» из Челябинска более 300 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Расторгнуть договор от 17.03.2023, заключенный между ООО „Уральский завод стеклопластиковых изделий“ и АО „Курганфармация“ на осуществление поставки лодки хозяйственного назначения для перевозки озерного ила. Взыскать в пользу акционерного общества основной долг в размере 267 500 рублей, неустойку в размере 30 111 рублей за период с 01.07.2023 по 23.11.2023, штраф в размере 53 500 рублей», — говорится в решении суда. Также с предприятия взыскано 15,6 тысяч рублей за расходы на оплату госпошлины. В материалах суда указано, что заказчиком весной 2023 года была частично оплачена покупка лодки для перевозки озерного ила в размере 267,5 тысяч рублей. Однако спецсредство не было поставлено в срок, указанный по договору. Также отмечается, что фирмой из Челябинска не были возвращены деньги за уплаченный товар. Ранее URA.RU писало, что «Курганфармация» судится с тюменской фирмой из-за пожарной сигнализации. Правительственная структура пытается добиться расторжения договора с компанией «Атлас» и требует 745 тысяч рублей. Также сообщалось, что «Курганфармация» подала в суд на межрайонную больницу и взыскивает около двух млн рублей за поставленные лекарства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Курганфармация», которой владеют власти региона, отсудила у фирмы «Уральский завод стеклопластиковых изделий» из Челябинска более 300 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Расторгнуть договор от 17.03.2023, заключенный между ООО „Уральский завод стеклопластиковых изделий“ и АО „Курганфармация“ на осуществление поставки лодки хозяйственного назначения для перевозки озерного ила. Взыскать в пользу акционерного общества основной долг в размере 267 500 рублей, неустойку в размере 30 111 рублей за период с 01.07.2023 по 23.11.2023, штраф в размере 53 500 рублей», — говорится в решении суда. Также с предприятия взыскано 15,6 тысяч рублей за расходы на оплату госпошлины. В материалах суда указано, что заказчиком весной 2023 года была частично оплачена покупка лодки для перевозки озерного ила в размере 267,5 тысяч рублей. Однако спецсредство не было поставлено в срок, указанный по договору. Также отмечается, что фирмой из Челябинска не были возвращены деньги за уплаченный товар. Ранее URA.RU писало, что «Курганфармация» судится с тюменской фирмой из-за пожарной сигнализации. Правительственная структура пытается добиться расторжения договора с компанией «Атлас» и требует 745 тысяч рублей. Также сообщалось, что «Курганфармация» подала в суд на межрайонную больницу и взыскивает около двух млн рублей за поставленные лекарства.