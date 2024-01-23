МВД РФ заявило о вербовке украинскими спецслужбами россиян

23 января 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Украины вербуют россиян через telegram-каналы, сообщили в МВД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы через telegram-каналы вербуют россиян и привлекают их к разведывательной деятельности, используя методики вовлечения в игровые задания. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Используя в таких telegram-каналах методики „геймификации“, вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — сообщила она. Волк отметила, что украинская сторона пытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в России. По ее словам, сбор сведений для использования их против безопасности РФ является шпионажем. Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ЦРУ пытается вербовать россиян через соцсети. По его словам, это довольно распространенная практика для иностранной разведки.

Украинские спецслужбы через telegram-каналы вербуют россиян и привлекают их к разведывательной деятельности, используя методики вовлечения в игровые задания. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Используя в таких telegram-каналах методики „геймификации“, вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — сообщила она. Волк отметила, что украинская сторона пытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в России. По ее словам, сбор сведений для использования их против безопасности РФ является шпионажем. Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ЦРУ пытается вербовать россиян через соцсети. По его словам, это довольно распространенная практика для иностранной разведки.