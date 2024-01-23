23 января 2024

МВД РФ заявило о вербовке украинскими спецслужбами россиян

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, погоны, подполковник, полиция, гибдд, дпс
Спецслужбы Украины вербуют россиян через telegram-каналы, сообщили в МВД РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы через telegram-каналы вербуют россиян и привлекают их к разведывательной деятельности, используя методики вовлечения в игровые задания. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Используя в таких telegram-каналах методики „геймификации“, вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — сообщила она. Волк отметила, что украинская сторона пытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.

По ее словам, сбор сведений для использования их против безопасности РФ является шпионажем. Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ЦРУ пытается вербовать россиян через соцсети. По его словам, это довольно распространенная практика для иностранной разведки.

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Украинские спецслужбы через telegram-каналы вербуют россиян и привлекают их к разведывательной деятельности, используя методики вовлечения в игровые задания. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Используя в таких telegram-каналах методики „геймификации“, вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — сообщила она. Волк отметила, что украинская сторона пытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в России. По ее словам, сбор сведений для использования их против безопасности РФ является шпионажем. Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ЦРУ пытается вербовать россиян через соцсети. По его словам, это довольно распространенная практика для иностранной разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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