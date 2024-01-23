Песков объяснил, как Россия противостоит вербовке ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предпринимает попытки вербовки россиян через иностранные соцсети, но работникам этого ведомства неизвестен тот факт, что в России гораздо популярнее социальная сеть «ВКонтакте». Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая практика довольно распространена. Разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Это постоянно делает ЦРУ. Но нужно, чтобы кто-то из ЦРУ сообщил, что в нашей стране „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем другие соцсети», — заявил Песков.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.