Песков объяснил, как Россия противостоит вербовке ЦРУ

Песков: в ЦРУ не знают, что «ВКонтакте» — самая популярная соцсеть в России
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
ЦРУ предпринимает попытки вербовки россиян через соцсети, заявил Дмитрий Песков Фото:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предпринимает попытки вербовки россиян через иностранные соцсети, но работникам этого ведомства неизвестен тот факт, что в России гораздо популярнее социальная сеть «ВКонтакте». Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая практика довольно распространена. Разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Это постоянно делает ЦРУ. Но нужно, чтобы кто-то из ЦРУ сообщил, что в нашей стране „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем другие соцсети», — заявил Песков.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предпринимает попытки вербовки россиян через иностранные соцсети, но работникам этого ведомства неизвестен тот факт, что в России гораздо популярнее социальная сеть «ВКонтакте». Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такая практика довольно распространена. Разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Это постоянно делает ЦРУ. Но нужно, чтобы кто-то из ЦРУ сообщил, что в нашей стране „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем другие соцсети», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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