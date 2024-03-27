Курганские власти дали второй шанс тюменским дорожникам. Инсайд

27 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Дорожники должны построить в Кургане участок на Первомайском проспекте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Получение тюменской компанией «ТАДК» нового контракта в Кургане на строительство дороги стоимостью почти 300 млн рублей означает, что власти региона, несмотря на натянутые отношения, решили дать второй шанс организации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Компании решили дать второй шанс. Фирму допустили до аукциона на строительство дороги стоимостью 300 млн рублей. Компания его выиграла, так как была единственным участником», — рассказали источники. При этом курганские власти продолжают судиться с компанией, пытаясь забрать из аренды землю для асфальтобетонного завода. С «ТАДК» также судятся и другие организации. Общая сумма исков, где компания выступает ответчиком, на момент написания новости составляла более 20 млн рублей. URA.RU не удалось дозвониться до директора компании Александра Бронских. Ранее стало известно, что компания выиграла контракт на постройку участка дороги по Первомайскому проспекту от улицы Витебского до улицы Фарафонова стоимостью 291,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 1 декабря. Ранее компания получала контракт на строительство дороги на улице Фарафонова в Кургане. Ее нужно было достроить до конца 2023 года. Стоимость контракта составила около 658 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получение тюменской компанией «ТАДК» нового контракта в Кургане на строительство дороги стоимостью почти 300 млн рублей означает, что власти региона, несмотря на натянутые отношения, решили дать второй шанс организации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Компании решили дать второй шанс. Фирму допустили до аукциона на строительство дороги стоимостью 300 млн рублей. Компания его выиграла, так как была единственным участником», — рассказали источники. При этом курганские власти продолжают судиться с компанией, пытаясь забрать из аренды землю для асфальтобетонного завода. С «ТАДК» также судятся и другие организации. Общая сумма исков, где компания выступает ответчиком, на момент написания новости составляла более 20 млн рублей. URA.RU не удалось дозвониться до директора компании Александра Бронских. Ранее стало известно, что компания выиграла контракт на постройку участка дороги по Первомайскому проспекту от улицы Витебского до улицы Фарафонова стоимостью 291,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 1 декабря. Ранее компания получала контракт на строительство дороги на улице Фарафонова в Кургане. Ее нужно было достроить до конца 2023 года. Стоимость контракта составила около 658 миллионов рублей.