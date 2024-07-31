Пытавшийся убить Захара Прилепина агент СБУ признал вину, но не раскаялся

01 августа 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Террорист получил от СБУ вознаграждение в 145 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Гражданин Украины Александр Пермяков, пытавшийся по заданию СБУ убить писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, признал свою вину. При этом преступник совершенно не раскаялся в теракте. «Исполнитель теракта Пермяков полностью признал свою вину. В содеянном он не раскаивается. Он признался, что установил на пути внедорожника Прилепина две противотанковые мины. В результате сработала одна из них, из-за чего погиб соратник писателя, а сам Прилепин получил тяжелые ранения», — пишет « Коммерсант ». Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Пермякова. По версии следствия, Пермяков прошел диверсионную подготовку от СБУ. В нашу страну с целью ликвидации писателя он приехал с документами на имя гражданина Казахстана. Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижем Новгороде. Злоумышленник заложил взрывное устройство под капот его машины Audi Q7. После детонирования взрывчатки автомобиль взорвался. Прилепин получил ранения средней тяжести, а его водитель скончался на месте. Писатель был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому и выведен из нее спустя день после происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Украины Александр Пермяков, пытавшийся по заданию СБУ убить писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, признал свою вину. При этом преступник совершенно не раскаялся в теракте. «Исполнитель теракта Пермяков полностью признал свою вину. В содеянном он не раскаивается. Он признался, что установил на пути внедорожника Прилепина две противотанковые мины. В результате сработала одна из них, из-за чего погиб соратник писателя, а сам Прилепин получил тяжелые ранения», — пишет «Коммерсант». Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Пермякова. По версии следствия, Пермяков прошел диверсионную подготовку от СБУ. В нашу страну с целью ликвидации писателя он приехал с документами на имя гражданина Казахстана. Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижем Новгороде. Злоумышленник заложил взрывное устройство под капот его машины Audi Q7. После детонирования взрывчатки автомобиль взорвался. Прилепин получил ранения средней тяжести, а его водитель скончался на месте. Писатель был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому и выведен из нее спустя день после происшествия.