Скончался бывший советник Путина Аслаханов

Экс-советник Путина Асламбек Аслаханов скончался 11 августа
Скончался бывший советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», — заявил Елисеев ТАСС. Он также отметил, что Аслаханов посвятил всю свою жизнь служению родине и был патриотом страны. Он внес вклад в появление самбо среди олимпийских видов спорта.
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