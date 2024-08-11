Общество Скончался бывший советник Путина Аслаханов 11 августа 2024 в 17:39 Размер текста - 17 + Экс-советник Путина Асламбек Аслаханов скончался 11 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скончался бывший советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. «Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», — заявил Елисеев ТАСС. Он также отметил, что Аслаханов посвятил всю свою жизнь служению родине и был патриотом страны. Он внес вклад в появление самбо среди олимпийских видов спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Скончался бывший советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. «Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», — заявил Елисеев ТАСС. Он также отметил, что Аслаханов посвятил всю свою жизнь служению родине и был патриотом страны. Он внес вклад в появление самбо среди олимпийских видов спорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям