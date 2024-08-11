Скончался бывший советник Путина Аслаханов

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Щит и роза. Торжественная церемония вручения премии Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Челябинск, аслаханов асланбек
Экс-советник Путина Асламбек Аслаханов скончался 11 августа Фото:

Скончался бывший советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», — заявил Елисеев ТАСС. Он также отметил, что Аслаханов посвятил всю свою жизнь служению родине и был патриотом страны. Он внес вклад в появление самбо среди олимпийских видов спорта.

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Скончался бывший советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. Об этом сообщает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. «Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», — заявил Елисеев ТАСС. Он также отметил, что Аслаханов посвятил всю свою жизнь служению родине и был патриотом страны. Он внес вклад в появление самбо среди олимпийских видов спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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