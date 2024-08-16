ЦБ советует прощать долги по ипотеке жителям Курской и Белгородской областей

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Банки освободят заемщиков Курской и Белгородской области от ипотеки
Банки освободят заемщиков Курской и Белгородской области от ипотеки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей могут простить долг по ипотеке в случае разрушения их жилья. С таким предложением выступил Центральный Банк России. 

«В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — говорится в заявлении ЦБ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается что в случае частичных разрушений, заемщиков рекомендуется освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов. 

Жителям приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов в августе 2024 года, положены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, граждане могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС, передает деловое издание «Взгляд». 

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Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей могут простить долг по ипотеке в случае разрушения их жилья. С таким предложением выступил Центральный Банк России.  «В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — говорится в заявлении ЦБ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается что в случае частичных разрушений, заемщиков рекомендуется освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов.  Жителям приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов в августе 2024 года, положены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, граждане могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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