ЦБ советует прощать долги по ипотеке жителям Курской и Белгородской областей

Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей могут простить долг по ипотеке в случае разрушения их жилья. С таким предложением выступил Центральный Банк России.
«В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — говорится в заявлении ЦБ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается что в случае частичных разрушений, заемщиков рекомендуется освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов.
Жителям приграничных районов Курской области, пострадавшим от обстрелов в августе 2024 года, положены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, граждане могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС, передает деловое издание «Взгляд».
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