Уральцы вложили в бюджет России триллионы рублей

УрФО направил в консолидированный бюджет РФ 10 трлн рублей
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Рост вложений связан с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов Фото:

В 2024 году регионы Уральского федерального округа направили в консолидированный бюджет РФ более 10 трлн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО Артема Жоги.

«Налогоплательщики Уральского федерального округа по итогам 2024 года направили в консолидированный бюджет России без малого 10,4 трлн рублей налоговых платежей: 8,5 трлн рублей в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в региональные, 0,3 трлн рублей — в местные», — поделились в полпредстве.

Артем Жога отметил, что УрФО занимает первое место среди всех округов по наполнению федерального бюджета. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдался наиболее значительный рост налоговых поступлений. Это связано с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов.

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В 2024 году регионы Уральского федерального округа направили в консолидированный бюджет РФ более 10 трлн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО Артема Жоги. «Налогоплательщики Уральского федерального округа по итогам 2024 года направили в консолидированный бюджет России без малого 10,4 трлн рублей налоговых платежей: 8,5 трлн рублей в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в региональные, 0,3 трлн рублей — в местные», — поделились в полпредстве. Артем Жога отметил, что УрФО занимает первое место среди всех округов по наполнению федерального бюджета. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдался наиболее значительный рост налоговых поступлений. Это связано с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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