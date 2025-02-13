Уральцы вложили в бюджет России триллионы рублей

УрФО направил в консолидированный бюджет РФ 10 трлн рублей

13 февраля 2025 в 12:18 Размер текста - 17 +

Рост вложений связан с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов Фото: Алексей Гущин © URA.RU В 2024 году регионы Уральского федерального округа направили в консолидированный бюджет РФ более 10 трлн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО Артема Жоги. «Налогоплательщики Уральского федерального округа по итогам 2024 года направили в консолидированный бюджет России без малого 10,4 трлн рублей налоговых платежей: 8,5 трлн рублей в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в региональные, 0,3 трлн рублей — в местные», — поделились в полпредстве. Артем Жога отметил, что УрФО занимает первое место среди всех округов по наполнению федерального бюджета. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдался наиболее значительный рост налоговых поступлений. Это связано с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году регионы Уральского федерального округа направили в консолидированный бюджет РФ более 10 трлн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО Артема Жоги. «Налогоплательщики Уральского федерального округа по итогам 2024 года направили в консолидированный бюджет России без малого 10,4 трлн рублей налоговых платежей: 8,5 трлн рублей в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в региональные, 0,3 трлн рублей — в местные», — поделились в полпредстве. Артем Жога отметил, что УрФО занимает первое место среди всех округов по наполнению федерального бюджета. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдался наиболее значительный рост налоговых поступлений. Это связано с увеличением доходов от эксплуатации природных ресурсов.