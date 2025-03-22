Baza: в России появился спрос на «борцовские уши»

Косметологи в РФ предлагают новую процедуру для достижения внешнего вида «борцовских ушей» без необходимости заниматься борьбой. Теперь, чтобы получить такие уши, которые традиционно считаются символом мужества и силы, россиянам не нужно подвергать себя физическим рискам. Современные технологии позволяют воссоздать желаемый эффект за короткое время и за определенную сумму денег.
«Косметологи начали делать „борцовские уши“ <...> За 5 минут и минимум 7500 рублей филерами можно добиться того самого эффекта», — сообщил telegram-канал Baza. Это делает процедуру доступной для тех, кто хочет выглядеть брутально, но не желает заниматься боевыми видами спорта или рисковать своим здоровьем.
Благодаря новым методикам в области косметологии теперь можно получить «борцовские уши» без боли и длительного восстановления. Ранее мужчины иногда прибегали к экстремальным методам, таким как использование тяжелых предметов для травмирования ушей, чтобы придать им желаемую форму.
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