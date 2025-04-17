17 апреля 2025
16 апреля 2025

В Петербурге Россельхознадзор остановил ввоз зараженного вредителями арахиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Была установлена зараженность партии вредителем запасов зерна
Была установлена зараженность партии вредителем запасов зерна Фото:

В морском порту Петербурга остановили ввоз бразильского арахиса с вредителями. Груз весом 125 тонн предназначался для московской компании. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

«В морском порту Санкт-Петербурга в рамках контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при ввозе импортной партии лущеного арахиса было выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза „О безопасности зерна“», — пишет пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте. Специалисты провели обязательные лабораторные исследования арахиса.

В результате была установлена зараженность партии вредителем запасов зерна — скрытноедом остроугольным. Этот вид насекомых представляет опасность для хранения зерна и зернопродуктов. Скрытноед остроугольный — небольшой жук длиной 2,3–2,8 миллиметров с удлиненно-овальным телом ржаво-бурого цвета, покрытым мелкими волосками. Внешне он напоминает малого мучного хрущака. Основной рацион вредителя — грибы и разлагающиеся растительные остатки, однако в условиях сырости он может повреждать запасы зерна.

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В морском порту Петербурга остановили ввоз бразильского арахиса с вредителями. Груз весом 125 тонн предназначался для московской компании. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора. «В морском порту Санкт-Петербурга в рамках контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при ввозе импортной партии лущеного арахиса было выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза „О безопасности зерна“», — пишет пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте. Специалисты провели обязательные лабораторные исследования арахиса. В результате была установлена зараженность партии вредителем запасов зерна — скрытноедом остроугольным. Этот вид насекомых представляет опасность для хранения зерна и зернопродуктов. Скрытноед остроугольный — небольшой жук длиной 2,3–2,8 миллиметров с удлиненно-овальным телом ржаво-бурого цвета, покрытым мелкими волосками. Внешне он напоминает малого мучного хрущака. Основной рацион вредителя — грибы и разлагающиеся растительные остатки, однако в условиях сырости он может повреждать запасы зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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