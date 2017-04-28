21:11 27 апреля 2017 2

Дорога к дачам уральских чиновников обойдется в пять раз дороже, чем ремонт всех улиц Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Темы ядерной войны не уходит из повестки. Генштаб РФ заявил об угрозе внезапного ядерного удара по России. После появилось сообщение о дате начала Третьей мировой. В связи с этим мы спросили у военных экспертов, что будет, если США решатся на ядерную войну с Россией. Оказывается, мы сможем отразить только треть американских ракет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место американскую ведущую, заявившую о «режиме» в России. Захарова напомнила девушке, что у нас «демократия».

Алексей Навальный игнорирует тему сноса хрущевок в Москве. Оппозиционер не получил заказ, или же он просто слишком далек от таких проблем? Мы спросили об этом у политологов и получили неоднозначный ответ.

В московском штабе движения «Открытая Россия» Ходорковского прошли обыски. Ранее организация была внесена в перечень «нежелательных».

Скандал с Храмом на воде может оказаться на руку врио губернатора Евгению Куйвашеву. У него есть шанс красиво выйти из ситуации и подставить своего конкурента — Евгения Ройзмана. В то же время у противников храма есть возможность сорвать строительство. Политтехнолог Платон Маматов рассказал, что нужно делать каждой из сторон, чтобы добиться своего.

Свердловские власти за 5 млрд отремонтируют 10-километровый участок дороги, который, по странному совпадению, проходит возле правительственных дач.