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07 августа 2017
06 августа 2017
07:42  07 августа 2017 4

Болельщики избили экс-футболиста «Зенита», гулявшего в шарфе «Спартака». ВИДЕО

Чемпионат России-2016: ФК Урал - ФК Спартак-Москва. Екатеринбург, болельщики фк спартак москва, фк спартак москва
Шарф "Спартака" стал поводом для дракиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов оказался избит после встречи питерской команды со «Спартаком». Подняли руку на футболиста фанаты сине-бело-голубых, за то, что он гулял по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе «Спартака».

Панов, сыгравший за «Зенит» 125 матчей, заявил, что купил абонемент на фан-сектор «Спартака» и более того, собирается пройтись по улицам Северной столицы в шарфе команды-конкурента, пишет «Чемпионат.com».

«Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться» — заявил Александр Панов перед матчем, его слова приводит телеканал 360.

Однако болельщиков «Зенита» эти слова только раззадорили, и они напали на футболиста. При этом болельщики выкрикивали: «Стыдно, позор!!!».

В составе «Зенита», как напоминает издание, Панов стал обладателем Кубка России в 1999 году. За сборную страны нападающий сыграл 17 раз и забил четырежды. В том же 1999 году он принес победу команде, забив четыре гола действующим чемпионам мира — французам.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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