Экс-форвард «Зенита» Александр Панов оказался избит после встречи питерской команды со «Спартаком». Подняли руку на футболиста фанаты сине-бело-голубых, за то, что он гулял по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе «Спартака».
Панов, сыгравший за «Зенит» 125 матчей, заявил, что купил абонемент на фан-сектор «Спартака» и более того, собирается пройтись по улицам Северной столицы в шарфе команды-конкурента, пишет «Чемпионат.com».
«Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться» — заявил Александр Панов перед матчем, его слова приводит телеканал 360.
Однако болельщиков «Зенита» эти слова только раззадорили, и они напали на футболиста. При этом болельщики выкрикивали: «Стыдно, позор!!!».
В составе «Зенита», как напоминает издание, Панов стал обладателем Кубка России в 1999 году. За сборную страны нападающий сыграл 17 раз и забил четырежды. В том же 1999 году он принес победу команде, забив четыре гола действующим чемпионам мира — французам.