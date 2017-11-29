Югорские власти намерены увеличить количество туристов в ХМАО за счет межрегионального сотрудничества с Пермским краем. Для этого планируется наладить регулярное авиасообщение между регионами. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей.
Вопросы дальнейшего сотрудничества между регионами обсудили в ходе двухсторонней рабочей встречи между губернатором Югры Натальей Комаровой и главой Пермского края Максимом Решетниковом.
«По словам Максима Решетникова, специалисты разных отраслей наших регионов сотрудничают, поэтому нужно прямое сообщение. Планируется организовать регулярные авиарейсы из Перми в Сургут, Когалым. В столице Пермского края открывается новый терминал, способный обслуживать пассажиропоток в 4,5 млн человек в год», — говорится в сообщении депсвязи Югры.