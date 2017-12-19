22:13 19 декабря 2017 0

Дмитрий Кобылкин заявил, что вместо ямальских микрорайонов будет закупать квартиры для ветеранов с Севера в Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямал не планирует строить новые ямальские микрорайоны в Тюмени. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин во время своей «прямой линии» на региональном телеканале. При этом программу переселения ветеранов с Ямала в Тюмень решено возобновить в следующем году.

«Мы с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым договорились, что в следующем году по 500 миллионов выделим в рамках программы „сотрудничество“. Эти деньги пойдут на переселение наших ветеранов в Тюмень. Но мы не будем строить новые микрорайоны. Потому что микрорайон — это чистое поле. Там есть сложности с проведением коммуникаций. А у Якушева ест много нераспределенного жилья, которое появилось в результате кризисных явлений. Мы будем на этот миллиард закупать это жилье для этих ветеранов», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Программа переселения ветеранов с Ямала в Тюмень, напомним, была приостановлена в начале 2016 года на неопределенное время. Все квартиры в построенных микрорайонах «Ямальский» и «Ямальский-2» были розданы, а на строительство новых микрорайонов не было средств.