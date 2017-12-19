{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
22:13  19 декабря 2017 0

Ямал больше не будет строить микрорайоны в Тюмени

Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным (необр). Салехард
Дмитрий Кобылкин заявил, что вместо ямальских микрорайонов будет закупать квартиры для ветеранов с Севера в ТюмениФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямал не планирует строить новые ямальские микрорайоны в Тюмени. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин во время своей «прямой линии» на региональном телеканале. При этом программу переселения ветеранов с Ямала в Тюмень решено возобновить в следующем году.

«Мы с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым договорились, что в следующем году по 500 миллионов выделим в рамках программы „сотрудничество“. Эти деньги пойдут на переселение наших ветеранов в Тюмень. Но мы не будем строить новые микрорайоны. Потому что микрорайон — это чистое поле. Там есть сложности с проведением коммуникаций. А у Якушева ест много нераспределенного жилья, которое появилось в результате кризисных явлений. Мы будем на этот миллиард закупать это жилье для этих ветеранов», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Программа переселения ветеранов с Ямала в Тюмень, напомним, была приостановлена в начале 2016 года на неопределенное время. Все квартиры в построенных микрорайонах «Ямальский» и «Ямальский-2» были розданы, а на строительство новых микрорайонов не было средств.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров