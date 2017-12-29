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29 декабря 2017
09:00  29 декабря 2017 0

Кадыров стал блогером года, селфи медсестры с умирающими, клип о боссах «Газпрома». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров стал самым цитируемым блогеромФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 29 декабря. И вот главное за ночь:

Главу Чечни Рамзана Кадырова объявили блогером года. Несмотря на бан его аккаунтов в Facebook и Instagram.

«Это неприятный показатель». В Минтруде назвали число россиян, живущих за чертой бедности.

Российским лыжникам, отстраненным от Олимпиад, запретили участие в международных соревнованиях. Среди них несколько уральцев.

Медсестра из Южно-Сахалинска делала селфи на фоне умирающих пациентов. «Врачам плевать на людей», — призналась она в комментариях.

Ростовская таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей. Ее родные такой честности не поняли.

«Добро пожаловать в мир газа, где все работает на трубу». В «Газпроме» на Ямале сняли клип про красивую жизнь нефтяных боссов.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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