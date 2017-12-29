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Доброе утро! Сегодня 29 декабря. И вот главное за ночь:
Главу Чечни Рамзана Кадырова объявили блогером года. Несмотря на бан его аккаунтов в Facebook и Instagram.
«Это неприятный показатель». В Минтруде назвали число россиян, живущих за чертой бедности.
Российским лыжникам, отстраненным от Олимпиад, запретили участие в международных соревнованиях. Среди них несколько уральцев.
Медсестра из Южно-Сахалинска делала селфи на фоне умирающих пациентов. «Врачам плевать на людей», — призналась она в комментариях.
Ростовская таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей. Ее родные такой честности не поняли.
«Добро пожаловать в мир газа, где все работает на трубу». В «Газпроме» на Ямале сняли клип про красивую жизнь нефтяных боссов.