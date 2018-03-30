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30 марта 2018
Главные новости 
18:25  30 марта 2018 2

Муж Голиковой оказался владельцем элитных полей для гольфа по всей России

ЧТПЗ, СПП, Челябинск, христенко виктор
Вице-премьер стал гольф-королемФото: Кондрат Александров © URA.RU

Уроженец Челябинска, экс-заместитель председателя правительства России Виктор Христенко тайно владеет сетью элитных полей для гольфа по всей стране. Активы оцениваются минимум в 10 млрд рублей, пишет «Дождь».

Как выяснило издание, экс-глава Минпромторга, а ныне президент Ассоциации Гольфа России Христенко вместе со своими бывшими замами — Андреем Реусом и Андреем Дементьевым — владеет «Спорт Прожектс». У Христенко 34% акций компании, у Реусова и Дементьева по 33%. Им же принадлежит компания «Скортэкс», в собственности которой гольф-поля клуба «Пестово». Христенко также принадлежат элитные клубы «Форест Хиллс» и «Петергоф».

Компании гольф-короля получили доли в этих активах в декабре 2017 года. Продавцом во всех случаях выступила фирма с Британских Виргинских островов — «Рэйвборг Кэпитал». Стоимость активов, по самым скромным подсчетам, оценивается в 10 миллиардов рублей. Таких доходов нет ни в декларации Христенко, ни в отчете о доходах его супруги, главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Наталья Михалева
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