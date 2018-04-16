13:43 16 апреля 2018 0

Среди возможных пострадавших «Роснефть», «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ» и другие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским предприятиям придется распрощаться с топ-менеджерами в случае одобрения Госдумой РФ инициативы о запрете иностранцам работать в компаниях с госкапиталом. Ответ парламентариев на американские санкции отразится в том числе на «Роснефти» и «Сбербанке».

Журналисты Life.ru провели исследование, куда попало 11 фамилий. Данные об иностранных топ-менеджерах были получены по результатам анализа открытой информации на сайтах самих компаний. В случае введения контрасанкций домой придется уехать, к примеру, вице-президенту «Роснефти», жителю Аляски Желько Рунье, а «Сбербанк» потеряет члена наблюдательного совета, независимого директора, уроженца Теннеси Мартина Гранта Гилмана. Золотодобывающая компания «Полюс» останется без трех членов совета директоров: пенсильванца Эдварда Доулинга, калифорнийца Кена Поттера и аризонца Уиллиама Чампиона.

Потери понесут и уральские предприятия. Так, на Магнитогорском металлургическом комбинате под «сокращение» может попасть американец Ральф Таваколиан Морган, занимающий должности независимого члена совета директоров, члена комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. Ямальский «Новатэк» рискует остаться без зампредседателя правления, аризонца Марка Энтони Джетвея. «ЛУКОЙЛ» может потерять двух руководителей-американцев, членов совета директоров Ричарда Мацке и Тоби Тристера Гати. Наконец, «Уралкалий» может лишиться независимого директора, американца Пола Джеймса Остлинга.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал помощь всем российским компаниям, пострадавшим от введенных США санкций. При этом он отметил, что американцы давно и безуспешно пытались конкурировать с этими предприятиями на собственном рынке и поэтому, по его мнению, нет ничего удивительного, что в итоге в Штатах пошли на такие жесткие меры по отношению к ним, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».