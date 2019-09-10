На Южном Урале разбили лагерь для тысяч иностранных военных

Самые масштабные учения года начнутся в понедельник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самых масштабных учениях российской армии в 2019 году примут участие воинские подразделения зарубежных армий. На полигоне Донгуз под Оренбургом, где пройдут стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», уже подготовились к встрече иностранцев. В маневрах, помимо российских солдат, примут участие воинские контингенты армий Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Завершили оборудование полевых лагерей для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в учениях „Центр-2019“. Это палатки для проживания, бытовые, хозяйственные и медицинские пункты, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе ЦВО. — Военнослужащие Народно-Освободительной армии Китая разбили свой лагерь, прибыв на учения со своими техникой и штатным вооружением».

По данным «URA.RU», в учениях примут участие более двух тысяч иностранцев. Самая мощная группировка из КНР — более тысячи военнослужащих. В общей сложности в учениях «Центр-2019» примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Учения пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. На учениях под Оренбургом ожидается присутствие президента РФ Владимира Путина.