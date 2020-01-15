Полицейские измеряли взятку в километрах

Силовиков задержали в момент передачи взятки Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-начальник отдела уголовного розыска УВД Юго-Восточного округа Москвы и его подчиненный-оперуполномоченный потребовали с бизнесмена взятку в сумме 400 тысяч рублей за то, что нашли его должника. При этом размер взятки зависел от того, сколько они прошли километров, чтобы поймать мошенника.

Как рассказали в следствии, бизнесмен, занимающийся строительством, дал своему другу под расписку 40 млн рублей, но вскоре должник исчез вместе с деньгами. Предприниматель подал заявление в полицию о мошенничестве, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Таганского межрайонного прокурора Дмитрия Бокова.

Полицейские взялись за расследование, но с условием, что он им заплатить вознаграждение в одну тысячу рублей за каждый километр, который они пройдут при раскрытии преступления. Вскоре мошенника поймали, а силовики выставили бизнесмену счет в 400 километров.

Потерпевший заявил в службу собственной безопасности МВД вымогательстве взятки. Предприимчивых сотрудников задержали в момент, когда им передавали 400 тысяч рублей. Вскоре они предстанут пред судом.