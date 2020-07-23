Ученые назвали самое вкусное средство от заболеваний сердца

По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов шоколада. Такая норма потребления лакомства касается темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Есть шоколад рекомендуется в первой половине дня, сообщает телеканал 360 .

По данным исследователей, в шоколаде содержатся вещества, способствующие снижению воспалений и повышению уровня хорошего холестерина. К ним относится стеариновая кислота, флавоноиды, метилксантины и полифенолы. При этом ученые отметили, что им не удалось установить, в каком объеме и какой именно шоколад нужно употреблять для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования предостерегли людей с диабетом и ожирением от переедания этого десерта. Они также посоветовали учитывать при употреблении шоколада калории, сахар и жир.

Они провели комбинированный анализ исследований, в которых рассматривалось влияние шоколада на коронарные заболевания сердца. «Авторы исследования изучили данные свыше трехсот тысяч человек и пришли к заключению, что употребление этого продукта один или более раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 8%», — приводит выводы ученых « Ридус ».

Употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из медицинского колледжа Бейлора (США).

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