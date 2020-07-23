22 июля 2020

Ученые назвали самое вкусное средство от заболеваний сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены. Юграторг. Ханты-Мансийск, шоколад
Шоколад снижает риск возникновения ишемической болезни сердца Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из медицинского колледжа Бейлора (США).

Они провели комбинированный анализ исследований, в которых рассматривалось влияние шоколада на коронарные заболевания сердца. «Авторы исследования изучили данные свыше трехсот тысяч человек и пришли к заключению, что употребление этого продукта один или более раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 8%», — приводит выводы ученых «Ридус».

По данным исследователей, в шоколаде содержатся вещества, способствующие снижению воспалений и повышению уровня хорошего холестерина. К ним относится стеариновая кислота, флавоноиды, метилксантины и полифенолы. При этом ученые отметили, что им не удалось установить, в каком объеме и какой именно шоколад нужно употреблять для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования предостерегли людей с диабетом и ожирением от переедания этого десерта. Они также посоветовали учитывать при употреблении шоколада калории, сахар и жир.

По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов шоколада. Такая норма потребления лакомства касается темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Есть шоколад рекомендуется в первой половине дня, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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