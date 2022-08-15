После блокировки Meta* мошенники перебрались на YouTube

15 августа 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

YouTube помогает продвигать продукт мошенников, считает Никита Данюк Фото: Денис Моргунов © URA.RU После блокировки сервисов Meta в России (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), новой Меккой для мошенников стал YouTube. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «С блокировкой Instagram и Facebook (принадлежат Meta, запрещены) блогеры начали выходить на новые площадки, чтобы как-то расширять и поддерживать на определенном уровне свою деятельность, но это делать начали и злоумышленники. Новой Меккой для мошенников стал YouTube. И, к сожалению, такая тенденция печальна. Максимальная антироссийская пропаганда, необъективная модерация, распространение деструктивного контента, а сейчас еще часто и помощь в продвижении продукта, который делают злоумышленники», — подчеркнул Никита Данюк. По словам члена Общественной палаты РФ, с началом спецоперации на Украине, модерация в YouTube стала еще более предвзятой. «Мы знаем, что YouTube славится своей сомнительной предвзятой модерацией. Но с 24 февраля хостинг особенно активно стал использоваться Западом в качестве инструмента антироссийской пропаганды. Деструктивный контент на YouTube периодически появляется и для этого существует обратная связь с пользователями, чтобы в режиме реального времени реагировать на это. Но как показывает практика, хостинг не только не удаляет контент, который противоречит интересам Запада, а, наоборот, очень часто его начинает продвигать с помощью всевозможных алгоритмов», — объяснил Данюк. В беседе с URA.RU эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер добавил, что на YouTube увеличилось количество мошеннического контента. «Поскольку на YouTube исторически модерация была не так хороша, то негативного, несправедливого контента стало больше, иногда даже мошеннического. Это и фейковые трансляции, и видео по сбору денег, какие-то махинации с использованием социального инжиниринга, то есть обмана людей, в разговорах, в комментариях», — заявил он. Ранее в социальных сетях Instagram и Facebook публиковалось большое количество фейков. Также сервисы не шли навстречу российским госорганам и не удаляли запрещенную в РФ информацию. Подобное, по мнению российских властей, происходит с YouTube. * Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После блокировки сервисов Meta в России (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), новой Меккой для мошенников стал YouTube. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «С блокировкой Instagram и Facebook (принадлежат Meta, запрещены) блогеры начали выходить на новые площадки, чтобы как-то расширять и поддерживать на определенном уровне свою деятельность, но это делать начали и злоумышленники. Новой Меккой для мошенников стал YouTube. И, к сожалению, такая тенденция печальна. Максимальная антироссийская пропаганда, необъективная модерация, распространение деструктивного контента, а сейчас еще часто и помощь в продвижении продукта, который делают злоумышленники», — подчеркнул Никита Данюк. По словам члена Общественной палаты РФ, с началом спецоперации на Украине, модерация в YouTube стала еще более предвзятой. «Мы знаем, что YouTube славится своей сомнительной предвзятой модерацией. Но с 24 февраля хостинг особенно активно стал использоваться Западом в качестве инструмента антироссийской пропаганды. Деструктивный контент на YouTube периодически появляется и для этого существует обратная связь с пользователями, чтобы в режиме реального времени реагировать на это. Но как показывает практика, хостинг не только не удаляет контент, который противоречит интересам Запада, а, наоборот, очень часто его начинает продвигать с помощью всевозможных алгоритмов», — объяснил Данюк. В беседе с URA.RU эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер добавил, что на YouTube увеличилось количество мошеннического контента. «Поскольку на YouTube исторически модерация была не так хороша, то негативного, несправедливого контента стало больше, иногда даже мошеннического. Это и фейковые трансляции, и видео по сбору денег, какие-то махинации с использованием социального инжиниринга, то есть обмана людей, в разговорах, в комментариях», — заявил он. Ранее в социальных сетях Instagram и Facebook публиковалось большое количество фейков. Также сервисы не шли навстречу российским госорганам и не удаляли запрещенную в РФ информацию. Подобное, по мнению российских властей, происходит с YouTube. * Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ