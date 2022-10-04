В Кремле ответили на вопрос по участию Белоруссии в СВО В Кремле заявили о тесном сотрудничестве с Белоруссией в рамках СВО 04 октября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 + Белоруссия является союзником и партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Белоруссия — это наш союзник и партнер, с которым у нас союзное государство. В рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поддержке РФ со стороны Белоруссии в ходе спецоперации. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, страна не посылает своих военных в зону боевых действий. Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Белоруссия — это наш союзник и партнер, с которым у нас союзное государство. В рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поддержке РФ со стороны Белоруссии в ходе спецоперации. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, страна не посылает своих военных в зону боевых действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям