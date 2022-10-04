В Кремле ответили на вопрос по участию Белоруссии в СВО

Белоруссия является союзником и партнером России, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Белоруссия — это наш союзник и партнер, с которым у нас союзное государство. В рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поддержке РФ со стороны Белоруссии в ходе спецоперации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, страна не посылает своих военных в зону боевых действий.