В Кремле ответили на вопрос по участию Белоруссии в СВО

В Кремле заявили о тесном сотрудничестве с Белоруссией в рамках СВО
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© Служба новостей «URA.RU»
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Белоруссия является союзником и партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Белоруссия — это наш союзник и партнер, с которым у нас союзное государство. В рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поддержке РФ со стороны Белоруссии в ходе спецоперации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, страна не посылает своих военных в зону боевых действий.

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Россия тесно взаимодействует с Белоруссией в рамках союзнических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Белоруссия — это наш союзник и партнер, с которым у нас союзное государство. В рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поддержке РФ со стороны Белоруссии в ходе спецоперации. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна принимает участие в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, страна не посылает своих военных в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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