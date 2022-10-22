Американские исследователи нашли уязвимость в системе Starlink

22 октября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В США нашли уязвимость в системе спутникового интернета Starlink Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США нашли уязвимость в системе спутникового интернета Starlink, которая позволяет вмешиваться в ее работу. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review. Starlink используют вооруженные силы Украины. «Выводы Техасского университета <…> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink», — указывает издание. По словам эксперта по GPS и профессора аэрокосмической техники в Технологическом институте Вирджинии Марка Псиаки, уязвимости в системе безопасности могут быть подделаны, так как система работает с последовательностями с открытым исходным кодом. В настоящий момент основатель компании SpaceX Илон Маск предоставляет спутниковый интернет Starlink для Украины. Ранее он отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink на благотворительной основе. Затем согласился финансировать работу Starlink на Украине, писала «Национальная служба новостей». Китайские ученые же предложили уничтожить Starlink взрывом атомной бомбы, сообщает телеканал 360.

В США нашли уязвимость в системе спутникового интернета Starlink, которая позволяет вмешиваться в ее работу. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review. Starlink используют вооруженные силы Украины. «Выводы Техасского университета <…> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink», — указывает издание. По словам эксперта по GPS и профессора аэрокосмической техники в Технологическом институте Вирджинии Марка Псиаки, уязвимости в системе безопасности могут быть подделаны, так как система работает с последовательностями с открытым исходным кодом. В настоящий момент основатель компании SpaceX Илон Маск предоставляет спутниковый интернет Starlink для Украины. Ранее он отказался снабжать Киев спутниками связи Starlink на благотворительной основе. Затем согласился финансировать работу Starlink на Украине, писала «Национальная служба новостей». Китайские ученые же предложили уничтожить Starlink взрывом атомной бомбы, сообщает телеканал 360.