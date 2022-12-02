Медведев раскритиковал новое решение Зеленского. Видео

Медведев: власти Украины стали врагами православной веры
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Медведев заявил, что Украинцы стали врагами православной веры Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на решение президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стало решение украинского лидера запретить в стране православные церкви.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам политика, гражданские права на Украине давно растоптаны, а верующих украинцев, запугивая, заставляют посещать «правильные» церкви.

Медведев добавил, что власти Украины стали врагами православной веры. «Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — подытожил Медведев.

Ранее Медведев назвал Киев русским городом. Таким образом он намекнул на возвращение украинской столицы в состав РФ.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на решение президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стало решение украинского лидера запретить в стране православные церкви. «Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам политика, гражданские права на Украине давно растоптаны, а верующих украинцев, запугивая, заставляют посещать «правильные» церкви. Медведев добавил, что власти Украины стали врагами православной веры. «Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — подытожил Медведев. Ранее Медведев назвал Киев русским городом. Таким образом он намекнул на возвращение украинской столицы в состав РФ.
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