Shot: в Саратовской области задержаны злоумышленники, устроившие поджог на железной дороге

14 мая 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Два безработных парня подожгли объект на железной дороге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Саратовской области задержали двух подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге. Горящий релейный шкаф был обнаружен обходчиками накануне днем на перегоне Покровск — Анисовка в Энгельсском районе. «Поджигателями оказались двое местных жителей. Это 21-летний парень, ранее судимый за нарушение ПДД, и его 16-летний приятель», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Оба злоумышленника не работают. Полицейские устанавливают, кто заставил их устроить диверсию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как отмечает Shot, поджог не нанес ущерба движению пассажирских поездов: на этом участке они не ходят.

В Саратовской области задержали двух подозреваемых в поджоге оборудования на железной дороге. Горящий релейный шкаф был обнаружен обходчиками накануне днем на перегоне Покровск — Анисовка в Энгельсском районе. «Поджигателями оказались двое местных жителей. Это 21-летний парень, ранее судимый за нарушение ПДД, и его 16-летний приятель», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Оба злоумышленника не работают. Полицейские устанавливают, кто заставил их устроить диверсию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как отмечает Shot, поджог не нанес ущерба движению пассажирских поездов: на этом участке они не ходят.