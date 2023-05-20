ВСУ ударили дальнобойными ракетами по Мариуполю: главное об обстреле в ночь на 20 мая. Видео

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, сапер, разминирование, сво, мариуполь аэропорт
ВСУ выпустили ракеты по старому аэропорту в Мариуполе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ), в ночь на 20 мая, выпустили в направлении Мариуполя четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщили в совместном центре контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. С северо-запада в направлении Мариуполя выпущено 4 дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном в telegram-канале. Первые сообщения об обстреле начали появляться около 10 вечера по московскому времени от военных корреспондентов.

По словам военных корреспондентов, ВСУ нанесли удар по зданиям неработающего аэропорта. В результате обстрела никто не пострадает.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил об обстреле со стороны ВСУ окрестностей Волновахи. По его словам, украинской армией применялись ракеты неизвестной модификации, пишет деловое издание «Взгляд».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), в ночь на 20 мая, выпустили в направлении Мариуполя четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщили в совместном центре контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики. «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. С северо-запада в направлении Мариуполя выпущено 4 дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном в telegram-канале. Первые сообщения об обстреле начали появляться около 10 вечера по московскому времени от военных корреспондентов. По словам военных корреспондентов, ВСУ нанесли удар по зданиям неработающего аэропорта. В результате обстрела никто не пострадает. Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил об обстреле со стороны ВСУ окрестностей Волновахи. По его словам, украинской армией применялись ракеты неизвестной модификации, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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