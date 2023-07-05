Медведев назвал условие, при котором СВО завершится за несколько дней

Если бы поставки оружия НАТО были прекращены сейчас, конфликт на востоке Украины мог бы завершиться за несколько дней.
«Если бы НАТО сейчас перестало поставлять оружие Киеву, СВО завершилась бы за несколько дней», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что постепенное прекращение поставок оружия Украине со стороны западных стран продлит СВО на несколько месяцев.
Если бы поставки оружия НАТО были прекращены сейчас, конфликт на востоке Украины мог бы завершиться за несколько дней. «Если бы НАТО сейчас перестало поставлять оружие Киеву, СВО завершилась бы за несколько дней», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что постепенное прекращение поставок оружия Украине со стороны западных стран продлит СВО на несколько месяцев.