Медведев назвал условие, при котором СВО завершится за несколько дней

Медведев: если НАТО прекратит поставки оружия Украине, СВО завершится за несколько дней
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
СВО завершится максимально быстро, если НАТО откажется от поставок оружия Киеву, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если бы поставки оружия НАТО были прекращены сейчас, конфликт на востоке Украины мог бы завершиться за несколько дней.

«Если бы НАТО сейчас перестало поставлять оружие Киеву, СВО завершилась бы за несколько дней», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что постепенное прекращение поставок оружия Украине со стороны западных стран продлит СВО на несколько месяцев.

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Если бы поставки оружия НАТО были прекращены сейчас, конфликт на востоке Украины мог бы завершиться за несколько дней. «Если бы НАТО сейчас перестало поставлять оружие Киеву, СВО завершилась бы за несколько дней», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что постепенное прекращение поставок оружия Украине со стороны западных стран продлит СВО на несколько месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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