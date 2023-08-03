Украинские СМИ выдумали вспышку птичьего гриппа в Херсонской области

Власти Херсонской области не сообщали о вспышке птичьего гриппа в регионе
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Больница. Челябинск, врач, маска медицинская
В Херсонской области не заявляли об эпидемии Фото:
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Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ начали сообщать о якобы вспышке птичьего гриппа в Херсонской области. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

«В Херсонщине добавилась вспышка птичьего гриппа. Власти засуетились из-за распространения инфекции», — пишет РИА-Мелитополь.

Все сообщения о якобы вспышке инфекции построены на основании памятки в telegram-канале администрации Генического муниципального округа. Однако в ней нет информации об эпидемии, а только рекомендации по профилактике. Администрация регулярно публикует подобные посты. Так, 2 августа в канале опубликовали памятку по профилактике африканской чумы свиней. Официальные лица и местные власти также не сообщали о вспышке птичьего гриппа в регионе.

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Украинские СМИ начали сообщать о якобы вспышке птичьего гриппа в Херсонской области. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «В Херсонщине добавилась вспышка птичьего гриппа. Власти засуетились из-за распространения инфекции», — пишет РИА-Мелитополь. Все сообщения о якобы вспышке инфекции построены на основании памятки в telegram-канале администрации Генического муниципального округа. Однако в ней нет информации об эпидемии, а только рекомендации по профилактике. Администрация регулярно публикует подобные посты. Так, 2 августа в канале опубликовали памятку по профилактике африканской чумы свиней. Официальные лица и местные власти также не сообщали о вспышке птичьего гриппа в регионе.
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