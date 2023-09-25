В Казахстане появились проблемы из-за перепродаж новых иномарок в Россию

Казахстанцы покупали иномарки в автосалонах и перепродавали их в Россию
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, менеджер, иномарка, покупатель
Из-за курсовой разницы рубля к тенге россияне покупали иномарки в Казахстане Фото:

Из-за антироссийских санкций Запада россияне столкнулись с дефицитом зарубежных автомобилей. Для приобретения иномарок граждане РФ стали ездить в Казахстан. Впоследствии жители Казахстана стали выкупать иностранные автомобили в автосалонах, чтобы перепродать их в Россию. Об этом сообщает председатель комитета индустриального развития министерства промышленности и строительства Азамат Панбаев.

«Учитывая, возникший в это время дефицит было принято решение насыщать внутренний рынок. И напрямую с производства не продавать за рубеж. Тем не менее казахстанцы покупали авто с автосалонов и перепродавали их нашим соседям. Такие факты были. Полгода такая проблема существовала, сейчас эта проблема исчезла, сейчас на рынке все авто доступны», — объяснил Панбаев информационно-аналитическому сайту «Голос народа». По его словам, в этой ситуации ключевую роль «сыграла курсовая разница рубля к тенге».

Россияне стали скупать автозапчасти и машины в Дубае, чтобы перепродать их в России, передает «Царьград». При этом в западных автомобильных компаниях отрицают факт перепродажи их продукции.

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Из-за антироссийских санкций Запада россияне столкнулись с дефицитом зарубежных автомобилей. Для приобретения иномарок граждане РФ стали ездить в Казахстан. Впоследствии жители Казахстана стали выкупать иностранные автомобили в автосалонах, чтобы перепродать их в Россию. Об этом сообщает председатель комитета индустриального развития министерства промышленности и строительства Азамат Панбаев. «Учитывая, возникший в это время дефицит было принято решение насыщать внутренний рынок. И напрямую с производства не продавать за рубеж. Тем не менее казахстанцы покупали авто с автосалонов и перепродавали их нашим соседям. Такие факты были. Полгода такая проблема существовала, сейчас эта проблема исчезла, сейчас на рынке все авто доступны», — объяснил Панбаев информационно-аналитическому сайту «Голос народа». По его словам, в этой ситуации ключевую роль «сыграла курсовая разница рубля к тенге». Россияне стали скупать автозапчасти и машины в Дубае, чтобы перепродать их в России, передает «Царьград». При этом в западных автомобильных компаниях отрицают факт перепродажи их продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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