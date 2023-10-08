08 октября 2023

В США назвали цель ударов ХАМАС по Израилю

NI: ХАМАС нанес удар для срыва сближения Израиля и Саудовской Аравии
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Конфликт начался, чтобы сорвать сближение Саудовской Аравии и Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС начали наносить удары по Израилю, чтобы сорвать сближение отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в американском журнале National Interest.

«Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами. Особенно, с Саудовской Аравией», — говорится в материале.

Планировалось, что начало взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией приведет к сдвигу в геополитике Ближнего Востока. Однако после начала боевых действий, аравийские власти опасаются, что вмешательство в конфликт приведет к негативной реакции населения страны.

Конфликт между боевиками ХАМАСА и Израилем начался 7 октября. Сектор Газа начал наносить удары по Тель-Авиву, а Израиль в ответ объявил начало полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Боевики ХАМАС начали наносить удары по Израилю, чтобы сорвать сближение отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в американском журнале National Interest. «Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами. Особенно, с Саудовской Аравией», — говорится в материале. Планировалось, что начало взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией приведет к сдвигу в геополитике Ближнего Востока. Однако после начала боевых действий, аравийские власти опасаются, что вмешательство в конфликт приведет к негативной реакции населения страны. Конфликт между боевиками ХАМАСА и Израилем начался 7 октября. Сектор Газа начал наносить удары по Тель-Авиву, а Израиль в ответ объявил начало полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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