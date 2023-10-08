В США назвали цель ударов ХАМАС по Израилю

Боевики ХАМАС начали наносить удары по Израилю, чтобы сорвать сближение отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в американском журнале National Interest.
«Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами. Особенно, с Саудовской Аравией», —
Планировалось, что начало взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией приведет к сдвигу в геополитике Ближнего Востока. Однако после начала боевых действий, аравийские власти опасаются, что вмешательство в конфликт приведет к негативной реакции населения страны.
Конфликт между боевиками ХАМАСА и Израилем начался 7 октября. Сектор Газа начал наносить удары по Тель-Авиву, а Израиль в ответ объявил начало полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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