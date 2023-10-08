В США назвали цель ударов ХАМАС по Израилю

NI: ХАМАС нанес удар для срыва сближения Израиля и Саудовской Аравии

09 октября 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Конфликт начался, чтобы сорвать сближение Саудовской Аравии и Израиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС начали наносить удары по Израилю, чтобы сорвать сближение отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в американском журнале National Interest. «Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами. Особенно, с Саудовской Аравией», — говорится в материале. Планировалось, что начало взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией приведет к сдвигу в геополитике Ближнего Востока. Однако после начала боевых действий, аравийские власти опасаются, что вмешательство в конфликт приведет к негативной реакции населения страны. Конфликт между боевиками ХАМАСА и Израилем начался 7 октября. Сектор Газа начал наносить удары по Тель-Авиву, а Израиль в ответ объявил начало полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

Боевики ХАМАС начали наносить удары по Израилю, чтобы сорвать сближение отношений страны с Саудовской Аравией. Об этом сообщили в американском журнале National Interest. «Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами. Особенно, с Саудовской Аравией», — говорится в материале. Планировалось, что начало взаимоотношений между Израилем и Саудовской Аравией приведет к сдвигу в геополитике Ближнего Востока. Однако после начала боевых действий, аравийские власти опасаются, что вмешательство в конфликт приведет к негативной реакции населения страны. Конфликт между боевиками ХАМАСА и Израилем начался 7 октября. Сектор Газа начал наносить удары по Тель-Авиву, а Израиль в ответ объявил начало полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.