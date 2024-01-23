Путин рассказал о знакомстве с Пеле

23 января 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что бразильский футболист Пеле был приятным человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал о том, что был знаком с бразильским футболистом Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту). Российский лидер отметил, что он был приятным человеком, который хорошо относился к России. «Пеле? Ну, да, не ошибешься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. Очень хорошо относился к нашей стране», — ответил Путин на вопрос первоклассника Саввы Уварова, который спросил о своем любимом игроке. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Юный школьник в разговоре с президентом отметил, что увлекается футболом. Но добавил, что больше всего в школе ему нравятся предметы, на которых он играет в шахматы. «Шахматы и футбол, как ни странно, между собой немножко связаны. В футболе тоже думать нужно, просчитывать», — резюмировал Путин.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что был знаком с бразильским футболистом Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту). Российский лидер отметил, что он был приятным человеком, который хорошо относился к России. «Пеле? Ну, да, не ошибешься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. Очень хорошо относился к нашей стране», — ответил Путин на вопрос первоклассника Саввы Уварова, который спросил о своем любимом игроке. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Юный школьник в разговоре с президентом отметил, что увлекается футболом. Но добавил, что больше всего в школе ему нравятся предметы, на которых он играет в шахматы. «Шахматы и футбол, как ни странно, между собой немножко связаны. В футболе тоже думать нужно, просчитывать», — резюмировал Путин.