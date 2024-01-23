Путин рассказал о знакомстве с Пеле

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что был знаком с бразильским футболистом Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту). Российский лидер отметил, что он был приятным человеком, который хорошо относился к России.
«Пеле? Ну, да, не ошибешься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек. Очень хорошо относился к нашей стране», — ответил Путин на вопрос первоклассника Саввы Уварова, который спросил о своем любимом игроке. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Юный школьник в разговоре с президентом отметил, что увлекается футболом. Но добавил, что больше всего в школе ему нравятся предметы, на которых он играет в шахматы.
«Шахматы и футбол, как ни странно, между собой немножко связаны. В футболе тоже думать нужно, просчитывать», — резюмировал Путин.
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