Политика Власть Медведев: учения НАТО — это «конвульсия дряблых западных мускулов» Медведев: РФ не планирует нападать на НАТО 02 февраля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев назвал учения НАТО предупреждением РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейшие учения НАТО — это «конвульсия дряблых западных мускулов». Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начало учений альянса вблизи российской границы. По его словам, РФ не планирует нападение на НАТО. «Совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение именно нашей стране», — сообщил Медведев. Свое заявление он опубликовал в соцсети «Вконтакте». По словам Медведева, НАТО приняла решение провести учения, так как у западных стран есть опасения. Он отметил, что альянс уже не верит в свою победу Украины. Медведев подчеркнул, что РФ не намерена нападать на страны НАТО. Однако он добавил, что если альянс посягнет на целостность России, то мгновенно получит ответ в виде большой войны. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил о «крупнейшем за последние десятилетия» учения блока на территориях стран Балтии, Польши и Германии, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. Крупнейшие учения НАТО — это «конвульсия дряблых западных мускулов». Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начало учений альянса вблизи российской границы. По его словам, РФ не планирует нападение на НАТО. «Совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение именно нашей стране», — сообщил Медведев. Свое заявление он опубликовал в соцсети «Вконтакте». По словам Медведева, НАТО приняла решение провести учения, так как у западных стран есть опасения. Он отметил, что альянс уже не верит в свою победу Украины. Медведев подчеркнул, что РФ не намерена нападать на страны НАТО. Однако он добавил, что если альянс посягнет на целостность России, то мгновенно получит ответ в виде большой войны. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил о «крупнейшем за последние десятилетия» учения блока на территориях стран Балтии, Польши и Германии, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям