Шойгу показали трофейную технику из зоны СВО

Сергей Шойгу подчеркнул, что лучше автомата Калашникова ничего нет
Министру обороны России Сергею Шойгу показали остатки военной западной техники, которую российские солдаты захватили в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в военном ведомстве.
«Генералу армии Сергею Шойгу представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной нашими войсками в ходе СВО», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.
Российские солдаты обратили внимание министра на недостатки военных машин НАТО. Например, отметили слабую проходимость американской БМП М113. Шойгу подытожил, что в мире нет ничего сильнее АК-47.
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