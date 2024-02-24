Шойгу показали трофейную технику из зоны СВО

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу подчеркнул, что лучше автомата Калашникова ничего нет Фото:

Министру обороны России Сергею Шойгу показали остатки военной западной техники, которую российские солдаты захватили в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в военном ведомстве.

«Генералу армии Сергею Шойгу представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной нашими войсками в ходе СВО», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.

Российские солдаты обратили внимание министра на недостатки военных машин НАТО. Например, отметили слабую проходимость американской БМП М113. Шойгу подытожил, что в мире нет ничего сильнее АК-47.

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Министру обороны России Сергею Шойгу показали остатки военной западной техники, которую российские солдаты захватили в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в военном ведомстве. «Генералу армии Сергею Шойгу представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной нашими войсками в ходе СВО», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Российские солдаты обратили внимание министра на недостатки военных машин НАТО. Например, отметили слабую проходимость американской БМП М113. Шойгу подытожил, что в мире нет ничего сильнее АК-47.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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