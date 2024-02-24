Шойгу показали трофейную технику из зоны СВО

24 февраля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу подчеркнул, что лучше автомата Калашникова ничего нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министру обороны России Сергею Шойгу показали остатки военной западной техники, которую российские солдаты захватили в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в военном ведомстве. «Генералу армии Сергею Шойгу представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной нашими войсками в ходе СВО», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Российские солдаты обратили внимание министра на недостатки военных машин НАТО. Например, отметили слабую проходимость американской БМП М113. Шойгу подытожил, что в мире нет ничего сильнее АК-47.

Министру обороны России Сергею Шойгу показали остатки военной западной техники, которую российские солдаты захватили в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказали в военном ведомстве. «Генералу армии Сергею Шойгу представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной нашими войсками в ходе СВО», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Российские солдаты обратили внимание министра на недостатки военных машин НАТО. Например, отметили слабую проходимость американской БМП М113. Шойгу подытожил, что в мире нет ничего сильнее АК-47.