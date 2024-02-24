Лондон пытается завербовать российских чиновников

inews: Британия пытается получить секреты у российских чиновников за гражданство

24 февраля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Британия пытается выведать секреты у российских чиновников за деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Великобритания предлагает деньги и гражданство российским чиновникам взамен на секретную информацию. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источники. «Три источника в британской разведке сообщили, что британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными учреждениями в определенных обстоятельствах, чтобы убедить передать информацию Великобритании», — пишет издание. Автор статьи отмечает, что Лондон предпочитает единоразовые выплаты. Что касается гражданства, то его Британия обещает только тем, кому доверяет. Но предоставляется оно только тогда, когда в человеке уже не нуждаются, он не может дать больше информации. По данным газеты, подобные методы практикуются со времен холодной войны, но сейчас британские власти не скрывают этого. Запад продолжает искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако, по данным ВЦИОМ, россияне за два года стали больше поддерживать спецоперацию. А деятельность президента РФ Владимира Путина одобряет 82% населения страны.

Великобритания предлагает деньги и гражданство российским чиновникам взамен на секретную информацию. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источники. «Три источника в британской разведке сообщили, что британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными учреждениями в определенных обстоятельствах, чтобы убедить передать информацию Великобритании», — пишет издание. Автор статьи отмечает, что Лондон предпочитает единоразовые выплаты. Что касается гражданства, то его Британия обещает только тем, кому доверяет. Но предоставляется оно только тогда, когда в человеке уже не нуждаются, он не может дать больше информации. По данным газеты, подобные методы практикуются со времен холодной войны, но сейчас британские власти не скрывают этого. Запад продолжает искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако, по данным ВЦИОМ, россияне за два года стали больше поддерживать спецоперацию. А деятельность президента РФ Владимира Путина одобряет 82% населения страны.