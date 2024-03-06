Франция назвала своего кандидата на пост генсека НАТО

Франция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

06 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Франция выразила поддержку кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил глава французского правительства Габриэль Атталь. «Очевидно, что мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в отношении НАТО с учетом его опыта и способности действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту», — заявил Атталь на совместной пресс-конференции с Рютте. Президент США Джо Байден, правительство Великобритании и канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выразили свою поддержку нидерландскому премьеру. Марк Рютте, получив поддержку от трех стран, стал одним из главных претендентов на руководящую должность в НАТО.

Франция выразила поддержку кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил глава французского правительства Габриэль Атталь. «Очевидно, что мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в отношении НАТО с учетом его опыта и способности действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту», — заявил Атталь на совместной пресс-конференции с Рютте. Президент США Джо Байден, правительство Великобритании и канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выразили свою поддержку нидерландскому премьеру. Марк Рютте, получив поддержку от трех стран, стал одним из главных претендентов на руководящую должность в НАТО.