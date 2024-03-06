Франция назвала своего кандидата на пост генсека НАТО

Франция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
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Франция выразила поддержку кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил глава французского правительства Габриэль Атталь.

«Очевидно, что мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в отношении НАТО с учетом его опыта и способности действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту», — заявил Атталь на совместной пресс-конференции с Рютте.

Президент США Джо Байден, правительство Великобритании и канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выразили свою поддержку нидерландскому премьеру. Марк Рютте, получив поддержку от трех стран, стал одним из главных претендентов на руководящую должность в НАТО.

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Франция выразила поддержку кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил глава французского правительства Габриэль Атталь. «Очевидно, что мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в отношении НАТО с учетом его опыта и способности действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту», — заявил Атталь на совместной пресс-конференции с Рютте. Президент США Джо Байден, правительство Великобритании и канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выразили свою поддержку нидерландскому премьеру. Марк Рютте, получив поддержку от трех стран, стал одним из главных претендентов на руководящую должность в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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