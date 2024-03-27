27 марта 2024

США ввели санкции против компании из России из-за связи с КНДР

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США ввели санкции против ООО «Алис» из-за ее связи с северокорейской компанией Chinyong Фото:

США ввели санкции против шести людей и компаний ООО «Алис» и Pioneer Bencont Star Real Estate. Такое решение управление по контролю над иностранными активами Минфина США в координации с Южной Кореей приняло из-за связи этих двух компаний с северокорейской компанией Chinyong.

«Сегодня в координации с Республикой Корея управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые приносят доход и облегчают финансовые операции Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Средства, полученные через этих субъектов, в конечном итоге направляются на поддержку программ создания оружия массового уничтожения в КНДР», — написано на сайте ведомства.

Среди этих шести физических лиц под санкции попали двое граждан КНДР, находящиеся в России, — О Ин Чун и Чон Сон Хо. По данным Минюста, они осуществляют деятельность в пользу Северной Кореи.

Власти США планировали ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР еще в январе. Новые санкции должны были коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном», передает телеканал 360.

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США ввели санкции против шести людей и компаний ООО «Алис» и Pioneer Bencont Star Real Estate. Такое решение управление по контролю над иностранными активами Минфина США в координации с Южной Кореей приняло из-за связи этих двух компаний с северокорейской компанией Chinyong. «Сегодня в координации с Республикой Корея управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые приносят доход и облегчают финансовые операции Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Средства, полученные через этих субъектов, в конечном итоге направляются на поддержку программ создания оружия массового уничтожения в КНДР», — написано на сайте ведомства. Среди этих шести физических лиц под санкции попали двое граждан КНДР, находящиеся в России, — О Ин Чун и Чон Сон Хо. По данным Минюста, они осуществляют деятельность в пользу Северной Кореи. Власти США планировали ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР еще в январе. Новые санкции должны были коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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