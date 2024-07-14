14 июля 2024

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

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Третье судебное заседание по административному правонарушению Тимофея Радя. Екатеринбург, судебное заседание, правосудие, суд, коап рф, кодекс рф об административных правонарушениях, административка, административное правонарушение, российские законы
Документ предполагает дополнение КоАП РФ Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий введение административного наказания за преследование. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, под руководством председателя комитета по труду Ярослава Нилова.

Проект закона описывает такие нарушения, как нежелательные попытки общения, отправка беспокоящих сообщений и демонстрация присутствия в случаях, когда преследуемый гражданин выразил свое несогласие. Также в документе упоминается недопустимость сбора и распространения личной информации о жертве и ее близких без их согласия, передают РИА Новости.

За такого рода преследование, если оно не содержит элементов уголовного преступления, предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей. В случаях, когда преследование осуществляется через интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, размер штрафа может быть увеличен до трех тысяч рублей. Документ предполагает дополнение КоАП РФ. Повторные нарушения могут повлечь арест на срок до 15 суток.

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В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий введение административного наказания за преследование. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, под руководством председателя комитета по труду Ярослава Нилова. Проект закона описывает такие нарушения, как нежелательные попытки общения, отправка беспокоящих сообщений и демонстрация присутствия в случаях, когда преследуемый гражданин выразил свое несогласие. Также в документе упоминается недопустимость сбора и распространения личной информации о жертве и ее близких без их согласия, передают РИА Новости. За такого рода преследование, если оно не содержит элементов уголовного преступления, предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей. В случаях, когда преследование осуществляется через интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, размер штрафа может быть увеличен до трех тысяч рублей. Документ предполагает дополнение КоАП РФ. Повторные нарушения могут повлечь арест на срок до 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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