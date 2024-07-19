Пользователи Т-банк жалуются на сбои. Скрин

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Прямо сейчас с помощью приложения Т-банка нельзя совершить перевод
Прямо сейчас с помощью приложения Т-банка нельзя совершить перевод Фото:

Пользователи Т-банка жалуются на сбои в его работе. Прямо сейчас с его помощью нельзя совершить ряд операций, в их числе переводы и платежи. В этом убедился корреспондент URA.RU. 

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — говорится в сообщении банка. Оно всплывает при открытии приложения Т-банка с телефона, убедился корреспондент URA.RU. 

Сбои в работе банка подтверждаются интернет-сервисами
Сбои в работе банка подтверждаются интернет-сервисами
Фото:
Корреспондент URA.RU убедился в том, что совершать платежи с помощью Т-банка сейчас не получается
Корреспондент URA.RU убедился в том, что совершать платежи с помощью Т-банка сейчас не получается
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Пользователи Т-банка жалуются на сбои в его работе. Прямо сейчас с его помощью нельзя совершить ряд операций, в их числе переводы и платежи. В этом убедился корреспондент URA.RU.  «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — говорится в сообщении банка. Оно всплывает при открытии приложения Т-банка с телефона, убедился корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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