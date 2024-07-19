Прямо сейчас с помощью приложения Т-банка нельзя совершить перевод
Пользователи Т-банка жалуются на сбои в его работе. Прямо сейчас с его помощью нельзя совершить ряд операций, в их числе переводы и платежи. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — говорится в сообщении банка. Оно всплывает при открытии приложения Т-банка с телефона, убедился корреспондент URA.RU.
Сбои в работе банка подтверждаются интернет-сервисами
Корреспондент URA.RU убедился в том, что совершать платежи с помощью Т-банка сейчас не получается
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