Появились кадры прибытия певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, к посольству Соединенных Штатов Америки в Москве. Там, как ожидается, артист проведет митинг-концерт в знак протеста против цензуры в социальных сетях и ограничений доступа российским пользователям на видеохостинге Youtube.
«Shaman прибыл на митинг-концерт против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube», — передает ТАСС. На видео запечатлен артист, идущий к зданию посольства с флагом России в правой руке.
Ранее Shaman анонсировал акцию протеста после блокировки своего Youtube-канала. По словам певца, его песни были заблокированы на платформе за то, что он — русский.
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