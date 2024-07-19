19 июля 2024

Shaman приехал к посольству США в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт певца является ответом на блокировку российских пользователей на видеохостинге Youtube
Концерт певца является ответом на блокировку российских пользователей на видеохостинге Youtube Фото:

Появились кадры прибытия певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, к посольству Соединенных Штатов Америки в Москве. Там, как ожидается, артист проведет митинг-концерт в знак протеста против цензуры в социальных сетях и ограничений доступа российским пользователям на видеохостинге Youtube.

«Shaman прибыл на митинг-концерт против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube», — передает ТАСС. На видео запечатлен артист, идущий к зданию посольства с флагом России в правой руке.

Ранее Shaman анонсировал акцию протеста после блокировки своего Youtube-канала. По словам певца, его песни были заблокированы на платформе за то, что он — русский.

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Появились кадры прибытия певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, к посольству Соединенных Штатов Америки в Москве. Там, как ожидается, артист проведет митинг-концерт в знак протеста против цензуры в социальных сетях и ограничений доступа российским пользователям на видеохостинге Youtube. «Shaman прибыл на митинг-концерт против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube», — передает ТАСС. На видео запечатлен артист, идущий к зданию посольства с флагом России в правой руке. Ранее Shaman анонсировал акцию протеста после блокировки своего Youtube-канала. По словам певца, его песни были заблокированы на платформе за то, что он — русский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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