Умер актер из сериала «Кухня»

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя.
«На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении театра, опубликованном в груме в соцсети. Причина смерти не указана.
Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и был принят в Театр им. Н. В. Гоголя. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Кухня», «Моя прекрасная няня» и многих других. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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