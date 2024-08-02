Умер актер из сериала «Кухня»

Актер сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов умер в возрасте 91 года

03 августа 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Причина смерти не указана Фото: Илья Московец © URA.RU Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя. «На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении театра, опубликованном в груме в соцсети. Причина смерти не указана. Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и был принят в Театр им. Н. В. Гоголя. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Кухня», «Моя прекрасная няня» и многих других. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя. «На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении театра, опубликованном в груме в соцсети. Причина смерти не указана. Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и был принят в Театр им. Н. В. Гоголя. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Кухня», «Моя прекрасная няня» и многих других. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.