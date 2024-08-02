02 августа 2024

Умер актер из сериала «Кухня»

Актер сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов умер в возрасте 91 года
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Уральский фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night). Екатеринбург, цветок, гвоздика
Причина смерти не указана Фото:

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя.

«На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении театра, опубликованном в груме в соцсети. Причина смерти не указана.

Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и был принят в Театр им. Н. В. Гоголя. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Кухня», «Моя прекрасная няня» и многих других. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Театре Гоголя. «На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении театра, опубликованном в груме в соцсети. Причина смерти не указана. Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года. В 1961 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и был принят в Театр им. Н. В. Гоголя. Он известен по ролям в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Кухня», «Моя прекрасная няня» и многих других. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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