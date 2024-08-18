«Издевались, пародируя нацистов»: что известно о пенсионере, который пропал после встречи с ВСУ под Курском

Mash: пенсионер, пропавший после издевательств ВСУ под Курском, найден живым
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Пропавшего пенсионера, над которым в Курской области издевались ВСУ нашли в деревне Гоголевка живым, на связь выйти не удается
Пропавшего пенсионера, над которым в Курской области издевались ВСУ нашли в деревне Гоголевка живым, на связь выйти не удается Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Найден пропавший 74-летний Александр Григорьев, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области. По словам внучки мужчины, его видели в окрестностях деревни Гоголевка.

Пенсионер исчез после появления видео, в котором, как показано, мужчина стал жертвой издевательств со стороны украинских военнослужащих. Инцидент произошел 11 августа в селе Заолешенка. Что известно о пенсионере, который пропал после встречи с ВСУ под Курском — в материале URA.RU.

Видеозапись с предполагаемыми солдатами ВСУ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео, на котором видно, как солдаты ВСУ снимают поврежденную военную технику и насмехаются над пожилым мужчиной. На записи слышно, как один из солдат обращается к пенсионеру с пренебрежительными словами и предлагает ему «пить водку».

Кадры инцидента появились в сети 11 августа. В селе Заолешенка, когда Григорьев пытался найти российских военных, он столкнулся с двумя людьми в форме, напоминающей нацистскую. Личность одного из солдат была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области.

Реакция и последствия инцидента

После публикации видео в социальных сетях возникла волна возмущения. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил о награде в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, участвовавших в инциденте. В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам реабилитации нацизма и убийства.

Семья пенсионера продолжает искать информацию

Дочь пенсионера Светлана Петренко узнала своего отца по видео и выразила надежду на скорую встречу с ним. Однако внучка пенсионера опровергла информацию о том, что семья имеет подтверждение о его благополучии. Она также заявила, что у Александра Григорьева нет украинского паспорта и что он является гражданином РФ.

Пенсионер найден

Согласно источникам, мужчину видели живым местные жители его в деревне Гоголевка. Как сообщила внучка пенсионера, он чувствует себя хорошо, однако напрямую с ним не получается связаться из-за отсутствия у него телефона.

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Найден пропавший 74-летний Александр Григорьев, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области. По словам внучки мужчины, его видели в окрестностях деревни Гоголевка. Пенсионер исчез после появления видео, в котором, как показано, мужчина стал жертвой издевательств со стороны украинских военнослужащих. Инцидент произошел 11 августа в селе Заолешенка. Что известно о пенсионере, который пропал после встречи с ВСУ под Курском — в материале URA.RU. Видеозапись с предполагаемыми солдатами ВСУ Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео, на котором видно, как солдаты ВСУ снимают поврежденную военную технику и насмехаются над пожилым мужчиной. На записи слышно, как один из солдат обращается к пенсионеру с пренебрежительными словами и предлагает ему «пить водку». Кадры инцидента появились в сети 11 августа. В селе Заолешенка, когда Григорьев пытался найти российских военных, он столкнулся с двумя людьми в форме, напоминающей нацистскую. Личность одного из солдат была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Реакция и последствия инцидента После публикации видео в социальных сетях возникла волна возмущения. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил о награде в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, участвовавших в инциденте. В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам реабилитации нацизма и убийства. Семья пенсионера продолжает искать информацию Дочь пенсионера Светлана Петренко узнала своего отца по видео и выразила надежду на скорую встречу с ним. Однако внучка пенсионера опровергла информацию о том, что семья имеет подтверждение о его благополучии. Она также заявила, что у Александра Григорьева нет украинского паспорта и что он является гражданином РФ. Пенсионер найден Согласно источникам, мужчину видели живым местные жители его в деревне Гоголевка. Как сообщила внучка пенсионера, он чувствует себя хорошо, однако напрямую с ним не получается связаться из-за отсутствия у него телефона.
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