Кот-д'Ивуар (Африка) изучает возможный след украинского посольства в подготовке боевиков и отправке деталей БПЛА для их участия в столкновениях на территории Африки. Об этом сообщили местные СМИ.
«Власти страны [Кот-д'Ивуар] якобы ведут соответствующее расследование. Речь идет об участии украинской дипмиссии в Абиджане в „тайной военной подготовке“ и поставке деталей для дронов через дипломатическую почту», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СМИ Африки. Подтверждение этой информации повлияет на отношение двух стран, добавили в агентстве.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер», воюющие совместно с африканской армией против туарегов, местных боевиков, сообщали, что понесли заметные потери под населенным пунктом Тин-Заутин. Эту информацию передает деловое издание «Взгляд».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке. Киев «потворствует» террористическим группировкам в дружественных Москве государствах. Ее слова передает «Национальная служба новостей».
Помимо этого, некоторые африканские страны, подозревая Украину в подпитке боевиков на их территориях, разорвали дипломатические отношения с Киевом. Этими странами стали, в частности, Нигер и Мали. Об этом пишет RT.
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