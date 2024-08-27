МПК отказался проверять российских паралимпийцев в ответ на ультиматум Украины

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МПК отказался проверять статус российских паралимпийцев по требованию Украины
МПК отказался проверять статус российских паралимпийцев по требованию Украины Фото:

Международный паралимпийский комитет (МПК) отверг требование Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины о дополнительной проверке российских и белорусских участников Игр в Париже. Об этом рассказали в пресс-службе МПК.

«МПК не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже», — передает заявление пресс-службы ТАСС. Там добавили, что проверку российских и белорусских спортсменов провел независимый поставщик услуг, и соответствие было подтверждено внешней юридической фирмой. 88 российских спортсменов получили аккредитации и визы для участия в Играх, вопрос по двум атлетам еще решается.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские паралимпийцы смогут соревноваться только в нейтральном статусе и без учета их медалей в общем зачете. Глава НПК Украины Валерий Сушкевич 27 августа потребовал повторной проверки россиян на нейтральный статус.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) отверг требование Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины о дополнительной проверке российских и белорусских участников Игр в Париже. Об этом рассказали в пресс-службе МПК. «МПК не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже», — передает заявление пресс-службы ТАСС. Там добавили, что проверку российских и белорусских спортсменов провел независимый поставщик услуг, и соответствие было подтверждено внешней юридической фирмой. 88 российских спортсменов получили аккредитации и визы для участия в Играх, вопрос по двум атлетам еще решается. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские паралимпийцы смогут соревноваться только в нейтральном статусе и без учета их медалей в общем зачете. Глава НПК Украины Валерий Сушкевич 27 августа потребовал повторной проверки россиян на нейтральный статус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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