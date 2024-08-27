МПК отказался проверять российских паралимпийцев в ответ на ультиматум Украины

Международный паралимпийский комитет (МПК) отверг требование Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины о дополнительной проверке российских и белорусских участников Игр в Париже. Об этом рассказали в пресс-службе МПК.
«МПК не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже», — передает заявление пресс-службы ТАСС. Там добавили, что проверку российских и белорусских спортсменов провел независимый поставщик услуг, и соответствие было подтверждено внешней юридической фирмой. 88 российских спортсменов получили аккредитации и визы для участия в Играх, вопрос по двум атлетам еще решается.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские паралимпийцы смогут соревноваться только в нейтральном статусе и без учета их медалей в общем зачете. Глава НПК Украины Валерий Сушкевич 27 августа потребовал повторной проверки россиян на нейтральный статус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.