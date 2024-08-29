Салливан заявил, что между США и КНР «всегда может что-то пойти не так»

Салливан: повысились шансы на стабильность в отношениях между КНР и США

29 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан заявил, что сейчас появилась возможность повысить шансы на стабильность в отношениях между Китаем и Штатами Фото: Official White House / Erin Scott Между США и Китаем повысились шансы на стабилизацию отношений, однако всегда есть риски, что «что-то может пойти не так». Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. «Это то, на что была нацелена эта поездка, это то, на что была направлена дипломатия последних двух лет. И мы действительно считаем, что это дает нам возможность повысить шансы на стабильность в отношениях. Но мы также должны помнить, что всегда есть риски», — сказал Салливан в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Его слова передает РИА Новости. Помощник главы Штатов подчеркнул, что необходимо учитывать потенциальные риски эскалации, недопонимания и другие непредвиденные обстоятельства, которые могут подорвать усилия по нормализации отношений. При этом он отметил, что Китай и США могут работать вместе для обеспечения ответственного управления отношениями. Однако, обсуждая украинский конфликт, китайская и американская стороны не смогли достичь прогресса. После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином помощник главы США Джейк Салливан не смог подтвердить прогресса по вопросу Украины, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между США и Китаем повысились шансы на стабилизацию отношений, однако всегда есть риски, что «что-то может пойти не так». Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. «Это то, на что была нацелена эта поездка, это то, на что была направлена дипломатия последних двух лет. И мы действительно считаем, что это дает нам возможность повысить шансы на стабильность в отношениях. Но мы также должны помнить, что всегда есть риски», — сказал Салливан в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Его слова передает РИА Новости. Помощник главы Штатов подчеркнул, что необходимо учитывать потенциальные риски эскалации, недопонимания и другие непредвиденные обстоятельства, которые могут подорвать усилия по нормализации отношений. При этом он отметил, что Китай и США могут работать вместе для обеспечения ответственного управления отношениями. Однако, обсуждая украинский конфликт, китайская и американская стороны не смогли достичь прогресса. После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином помощник главы США Джейк Салливан не смог подтвердить прогресса по вопросу Украины, пишет RT.