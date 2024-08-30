Гладков рассказал, как школьница из Белгорода спасла жизнь отцу

В Белгороде 15-летняя школьница Марина спасла отца, сделав ему сердечно-легочную реанимацию. Таким образом девочка — участница проекта от центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» стала примером не только для сверстников, но и для взрослых, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Марина, пятнадцатилетняя школьница из Белгорода, участник проекта „Воин“. С папой стало плохо, сделала сердечно-легочную реанимацию, не растерялась, спасла отцу жизнь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что школьница проявила образцовое поведение в стрессовой ситуации, показала сверстникам и взрослым, как без растерянности и профессионально нужно вести себя в подобном случае.
Центр военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель Центра — воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Одной из ключевых задач Центра является подготовка молодежи к военной службе. Первые региональные отделения Центра начали свою работу в мае 2023 года. В них квалифицированные инструкторы проводят обучение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по различным военно-прикладным направлениям.
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В Белгороде 15-летняя школьница Марина спасла отца, сделав ему сердечно-легочную реанимацию. Таким образом девочка — участница проекта от центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» стала примером не только для сверстников, но и для взрослых, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Марина, пятнадцатилетняя школьница из Белгорода, участник проекта „Воин“. С папой стало плохо, сделала сердечно-легочную реанимацию, не растерялась, спасла отцу жизнь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что школьница проявила образцовое поведение в стрессовой ситуации, показала сверстникам и взрослым, как без растерянности и профессионально нужно вести себя в подобном случае. Центр военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель Центра — воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Одной из ключевых задач Центра является подготовка молодежи к военной службе. Первые региональные отделения Центра начали свою работу в мае 2023 года. В них квалифицированные инструкторы проводят обучение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по различным военно-прикладным направлениям.