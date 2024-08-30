Гладков рассказал, как школьница из Белгорода спасла жизнь отцу

Гладков: школьница из Белгорода сделала отцу сердечно-легочную реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков заявил, что школьница Марина является примером стойкости и профессионализма в стрессовых ситуациях Фото:

В Белгороде 15-летняя школьница Марина спасла отца, сделав ему сердечно-легочную реанимацию. Таким образом девочка — участница проекта от центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» стала примером не только для сверстников, но и для взрослых, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Марина, пятнадцатилетняя школьница из Белгорода, участник проекта „Воин“. С папой стало плохо, сделала сердечно-легочную реанимацию, не растерялась, спасла отцу жизнь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что школьница проявила образцовое поведение в стрессовой ситуации, показала сверстникам и взрослым, как без растерянности и профессионально нужно вести себя в подобном случае.

Центр военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель Центра — воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Одной из ключевых задач Центра является подготовка молодежи к военной службе. Первые региональные отделения Центра начали свою работу в мае 2023 года. В них квалифицированные инструкторы проводят обучение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по различным военно-прикладным направлениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгороде 15-летняя школьница Марина спасла отца, сделав ему сердечно-легочную реанимацию. Таким образом девочка — участница проекта от центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» стала примером не только для сверстников, но и для взрослых, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Марина, пятнадцатилетняя школьница из Белгорода, участник проекта „Воин“. С папой стало плохо, сделала сердечно-легочную реанимацию, не растерялась, спасла отцу жизнь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что школьница проявила образцовое поведение в стрессовой ситуации, показала сверстникам и взрослым, как без растерянности и профессионально нужно вести себя в подобном случае. Центр военно-спортивной подготовки молодежи «Воин» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель Центра — воспитание нового поколения патриотов и защитников страны. Одной из ключевых задач Центра является подготовка молодежи к военной службе. Первые региональные отделения Центра начали свою работу в мае 2023 года. В них квалифицированные инструкторы проводят обучение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по различным военно-прикладным направлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...