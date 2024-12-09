Зеленский неожиданно пошел на попятную в вопросе заморозки конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше всех хочет завершения конфликта, а его заморозка обсуждалась между недавней встречей с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном. Однако после нее лидер Украины отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
«Когда мы говорим про замороженный конфликт, то мы про это говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения конфликта, и, безусловно, дипломатический вариант спасет много жизней», — сообщил Владимир Зеленский. Таким образом он ответил на вопрос об итогах его встречи с Трампом и Макроном, передает УНИАН.
Встреча состоялась 7 декабря в Париже. На следующий день Трамп заявил о желании Украины урегулировать конфликт и призвал к немедленному прекращению огня и и переходу к переговорам. Однако украинский лидер отверг призыв избранного главы США.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Запад не оказывает должного давления на Киев, чтобы отменить запрет Украины на ведение переговоров с Россией. Это делает Украину недоступной для мирного диалога. Запрет на ведение переговоров с РФ был подписан Зеленским осенью 2022 года и до сих пор не утратил силу.
При этом в начале декабря украинский лидер грубо ответил на вопрос о том, на что должна пойти РФ для урегулирования конфликта. «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом по прекращению огня. Для этого Украина должна вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.
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